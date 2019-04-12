Китай резко увеличил экспорт в марте и неожиданно сократил импорт

Китай зафиксировал резкое увеличение экспорта в марте 2019 года, при этом объем импортированных товаров и услуг неожиданно снизился, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года. При этом объем импорта рухнул на 7,6%.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 6,5%, второго - на 0,2%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в марте выросло до $32,64 млрд по сравнению с пересмотренными $4,08 млрд в предшествующий месяц. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $5,7 млрд.

Экспорт Китая в юанях в марте взлетел на 21,3%, рекордными темпами с февраля прошлого года, в то время как импорт снизился на 1,8%.