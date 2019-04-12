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Дальнее зарубежье 12.04.2019 12:28

Китай резко увеличил экспорт в марте и неожиданно сократил импорт

Китай зафиксировал резкое увеличение экспорта в марте 2019 года, при этом объем импортированных товаров и услуг неожиданно снизился, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Экспорт в долларовом выражении подскочил на 14,2% относительно марта прошлого года. При этом объем импорта рухнул на 7,6%.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 6,5%, второго - на 0,2%.

Положительное сальдо торгового баланса КНР в марте выросло до $32,64 млрд по сравнению с пересмотренными $4,08 млрд в предшествующий месяц. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя равнялся $5,7 млрд.

Экспорт Китая в юанях в марте взлетел на 21,3%, рекордными темпами с февраля прошлого года, в то время как импорт снизился на 1,8%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]