США направили 100 пограничников на границу с Мексикой из-за заторов грузовиков

Погранично-контрольная служба США направила около 100 сотрудников на границу с Мексикой, чтобы справиться с затруднениями при пересечении границы грузовым транспортом, сообщают в пятницу западные СМИ.

Большие пробки из грузовиков образовались на границе после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ее закрыть в том случае, если Мексика не примет мер для уменьшения потока иммигрантов в США.

Ранее администрация США издала распоряжение для пограничников усилить борьбу с нелегальной иммиграцией. Это привело к сильным задержкам при перевозке грузов из Мексики в США из-за нехватки персонала для своевременной проверки грузового транспорта.

Ранее Д.Трамп неоднократно грозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

В свою очередь, мексиканские власти заявляли, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.