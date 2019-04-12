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Дальнее зарубежье 12.04.2019 13:02

США направили 100 пограничников на границу с Мексикой из-за заторов грузовиков

Погранично-контрольная служба США направила около 100 сотрудников на границу с Мексикой, чтобы справиться с затруднениями при пересечении границы грузовым транспортом, сообщают в пятницу западные СМИ.

Большие пробки из грузовиков образовались на границе после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ее закрыть в том случае, если Мексика не примет мер для уменьшения потока иммигрантов в США.

Ранее администрация США издала распоряжение для пограничников усилить борьбу с нелегальной иммиграцией. Это привело к сильным задержкам при перевозке грузов из Мексики в США из-за нехватки персонала для своевременной проверки грузового транспорта.

Ранее Д.Трамп неоднократно грозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть на американскую территорию.

В свою очередь, мексиканские власти заявляли, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ПОГРАНИЧНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]