Сервис Uber, объявивший о намерении провести IPO, намерен поделиться частью поступлений с водителями.
"В качестве признания заслуг водителей, которые сыграли роль в нашем успехе, мы выплатим одноразовое вознаграждение в благодарность квалифицированным водителям в юрисдикциях, где мы оперируем через принадлежащий нам бизнес (таким образом, России, где у Uber миноритарная доля в СП с "Яндексом", это, скорее всего, не коснется - ИФ), в суммарном объеме около $300 млн", - говорится в проспекте к IPO Uber.
Выплаты получат примерно 1,1 млн "квалифицированных водителей" по всему миру, компания ожидает, что это произойдет к 27 апреля.
В США "квалифицированный водитель" получит в зависимости от числа совершенных за весь период работы с сервисом поездок от $100 (при 2,5 тыс. поездок) до $10 тыс. (20 тыс. поездок). В других странах размер выплаты также будет зависеть от числа поездок, но может отличаться от выплаты в США. Чтобы попасть в категорию "квалифицированных", водитель должен совершить минимум одну поездку с Uber в 2019 году по состоянию на 7 апреля.
Кроме того, для "квалифицированных водителей" зарезервирована часть акций (размер этого пакета не раскрыт), предлагаемых в ходе IPO. Они смогут приобрести их по цене размещения.
Всего по состоянию на конец 2018 года на платформе Uber было зарегистрировано 3,9 млн водителей. В четвертом квартале прошлого года было совершено 1,5 млрд поездок с использованием сервиса.
Начиная с 2015 года, водители заработали $78,2 млрд, совершая поездки с Uber. Кроме того, начиная с июля 2017 года, когда в приложении появилась опция для чаевых, их было выплачено $1,2 млрд, отмечается в проспекте к IPO.
Организаторами сделки выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC и другие инвесткомпании и банки.
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