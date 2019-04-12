Президент Алиев наградил Матвиенко орденом «Дружбы» за особый вклад в сотрудничество между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о награждении председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко орденом «Достлуг» («Дружба»), сообщает сайт главы государства.

«Валентина Матвиенко награждается орденом «Достлуг» за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией», - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев