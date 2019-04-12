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Внешняя политика 12.04.2019 11:27

Президент Алиев наградил Матвиенко орденом «Дружбы» за особый вклад в сотрудничество между Азербайджаном и РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о награждении председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко орденом «Достлуг» («Дружба»), сообщает сайт главы государства.

«Валентина Матвиенко награждается орденом «Достлуг» за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией», - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, МАТВИЕНКО, ОРДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]