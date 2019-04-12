Далай-ламу выписали из больницы в Дели

83-летний духовный лидер буддистов далай-лама покинул больницу в Дели спустя три дня после госпитализации.

Сам далай-лама заверяет, что чувствует себя "практически поправившимся", сообщает агентство Associated Press в пятницу.

После выписки он проведет несколько дней в Дели прежде, чем уехать в Дхарамсалу, где проживает последние 60 лет после событий 1959 года, когда покинул Тибет.

Ранее на этой неделе стало известно, что далай-лама был госпитализирован с инфекцией грудной клетки. Он был доставлен в Дели для госпитализации.