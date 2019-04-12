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Дальнее зарубежье 12.04.2019 13:10

Далай-ламу выписали из больницы в Дели

83-летний духовный лидер буддистов далай-лама покинул больницу в Дели спустя три дня после госпитализации.

Сам далай-лама заверяет, что чувствует себя "практически поправившимся", сообщает агентство Associated Press в пятницу.

После выписки он проведет несколько дней в Дели прежде, чем уехать в Дхарамсалу, где проживает последние 60 лет после событий 1959 года, когда покинул Тибет.

Ранее на этой неделе стало известно, что далай-лама был госпитализирован с инфекцией грудной клетки. Он был доставлен в Дели для госпитализации.

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Тэги: ИНДИЯ, ДАЛАЙ/ЛАМА, БОЛЬНИЦА, ВЫПИСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]