Доходы ГФСЗ в I квартале увеличились на 28%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в I-ом квартале 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% - до 1 млрд 276,8 млн манатов, отмечается в сообщении Минтруда.

По данным Минтруда, поступления в ГФСЗ по обязательному соцстрахованию за отчетный период составили 573,5 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2018г на 12,9%).

При этом 64% этих доходов - 367,1 млн манатов (рост на 13,1%) - пришлись на поступления от частного сектора.

Доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2019 год утверждены на уровне 3 млрд 928 млн 104 тыс. манатов.

Н.Аббасова