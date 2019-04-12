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Финансы 12.04.2019 11:45

Доходы ГФСЗ в I квартале увеличились на 28%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в I-ом квартале 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% - до 1 млрд 276,8 млн манатов, отмечается в сообщении Минтруда.

По данным Минтруда, поступления в ГФСЗ по обязательному соцстрахованию за отчетный период составили 573,5 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2018г на 12,9%).

При этом 64% этих доходов - 367,1 млн манатов (рост на 13,1%) - пришлись на поступления от частного сектора.

Доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2019 год утверждены на уровне 3 млрд 928 млн 104 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ГФСЗ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]