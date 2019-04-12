Возможная экстрадиция Ассанжа в США чревата опасностью для журналистов во всем мире - HRW

Возможная экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США может иметь опасные последствия для журналистов в эпоху цифровых технологий, заявили в правозащитной организации Human Rights Watch.
"Преследование Джулиана Ассанжа за действия, часто ассоциирующиеся с публикацией представляющих общественный интерес новостей, в том числе деликатной или секретной информации, может создать опасный прецедент для всех новостных организаций", - полагает главный юрисконсульт HRW Дина Покемпнер, слова которой приводятся в заявлении организации.
По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует "открытую враждебность" по отношению к основным СМИ, что "создало ещё более опасную среду для журналистских расследований по всему миру".
"Есть реальная опасность того, что дело Ассанжа может стать моделью для правительств, которые стремятся преследовать СМИ за разоблачение неправомерных действий", - отметила Д.Покемпнер.
Она выразила уверенность, что американским властям следует проявить осмотрительность в деле основателя WikiLeaks.
"Администрации США следует быть особенно осторожным, чтобы не расширять рамки таких понятий, как "заговор", таким образом, чтобы это могло криминализировать сбор новостей во всем мире и затруднить раскрытие важной информации, в том числе о нарушениях прав человека", - подытожила она.
Накануне британская полиция смогла арестовать Дж.Ассанжа в Лондоне после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона. Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.
Его экстрадиции добиваются США, где он обвиняется в разглашении секретной информации. За это в США Дж.Ассанжу может грозить до пяти лет тюремного заключения.
Минюст США в четверг сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.
В США утверждают, что в марте 2010 года Дж.Ассанж вступил в сговор с Ч.Мэннинг, известной до смены пола как военный аналитик в армии США Брэдли Мэннинг, арестованный в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных.
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