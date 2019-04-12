"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды

"Raiffeisen Bank International AG" удостоил "AccessBank" влиятельной награды "STP Quality Award".
Показатель STP (Straight-Through Processing) считается основным индикатором качества оформления платежей. Соблюдение стандартов форматирования позволяет выполнять платежи в автоматическом режиме без ручной обработки, что гарантирует максимально быстрое выполнение платежных поручений.
Менеджер "AccessBank"-а по платежам и рассчетам Егяна Ибрагимова: "Получение такой престижной награды в очередной раз показал профессионализм нашей команды и эффективность применяемых технологий и предоставляемых услуг. Несмотря на это, мы постоянно работаем над совершенствованием внутренних процессов и качества услуг".
Церемония награждения состоялась в рамках семинара "RBI Cash Management", проведенного в Баку.
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