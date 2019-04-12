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ТЭК 12.04.2019 12:17

Покупатель казахстанского урана привлек еще $34 млн на рынке

Инвестфонд Yellow Cake plc, специализирующийся на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана, привлек 25,9 млн фунтов стерлингов (около $34 млн), разместив на рынке 12 млн новых акций.

Цена размещения составила 2,15 фунта за акцию, говорится в сообщении фонда.

Доля доразмещенных акций в увеличенном уставном капитале - около 13,6%.

"Мы рады поддержке наших существующих и новых акционеров, позволившей увеличить объем привлечения средств и по состоянию на сегодня приобрести 1,175 млн фунтов урана по фиксированной цене $25,88 за фунт. Недавний откат урановых цен предоставил нам прекрасную возможность увеличить запасы урана по привлекательной цене", - заявил глава Yellow Cake Андре Либенберг, процитированный в сообщении. Он выразил уверенность, что в перспективе цены будут расти на фоне целого ряда факторов (ограниченное предложение и рост спроса, истечение долгосрочных контрактов).

IPO Yellow Cake провел летом прошлого года, имея в активе долгосрочный контракт на покупку урана с "Казатомпромом" (до 8,1 млн фунтов U3O8). Фонд создан инвесткомпанией банкира Питера Бахуса Bacchus Capital.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]