Россия постоянно занимается ослаблением Эстонии - полиция безопасности

Россия, применяя различные методы, в том числе и пропагандистские, пытается ослабить безопасность Эстонии, утверждают в республиканской полиции безопасности (КАПО).

"Нужно признать, что обеспечение системы ценностей и основных прав и свобод общества невозможно в условиях слабой безопасности. Прежде всего, как и многие годы подряд, этим ослаблением занимается наш восточный сосед - Россия - который действует как напрямую, так и косвенно", - заявил генеральный директор КАПО Арнольд Синисалу (Arnold Sinisalu) во вступлении к обнародованному в пятницу ежегоднику полиции безопасности.

Он отметил, что Россия занимается этим, начиная с антиэстонской пропагандистской деятельности и вплоть до отмывания денег. При этом он сказал, что эти методы используются "не только исключительно против Эстонии, но и ряда других государств".

Россия, по его словам, пытается оказывать свое влияние через так называемые гуманитарные программы, многочисленные конференции, проводимые как в России, так и за ее пределами, а также точечные акции. Среди последних он назвал "десант" молодых людей из Вятского государственного университета (город Киров), которые осенью 2018 года без разрешений и согласований, принялись приводить в порядок памятники, относящиеся ко Второй Мировой войне на острове Сааремаа.

КАПО считает также, что эстонская молодежь, которой предоставляется возможность получить в России бесплатное обучение в ВУЗах, готовится к вербовке в пользу восточного соседа.

Российские журналисты, намеревающиеся снять антиэстонские пропагандистские материалы, пытаются незаконно проникнуть на территорию государства, их задерживают на границе, депортируют на родину, устанавливают многолетние запреты на посещение государства.

В ежегоднике упоминается о разоблачении ряда агентов ФСБ и ГРУ, в том числе о нашумевшем деле офицера Сил безопасности Дениса Метсаваса и его отца Павла Волина, которые оказывали содействие ГРУ Российской Федерации, собирали и передавали государственные секретные сведения, засекреченную иностранную информацию и внутриведомственные сведения.

А.Синисалу также считает, что уровень террористической угрозы в стране остается низким.