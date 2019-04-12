Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.04.2019 14:14

Карлос Гон оставлен под арестом до 22 апреля

Японский суд продлил арест экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона до 22 апреля, удовлетворив просьбу прокуратуры, сообщает агентство Bloomberg.

К.Гон, ранее освобожденный под залог, был повторно арестован 4 апреля в связи с новыми подробностями о его финансовых махинациях. Теперь, после продления ареста, власти должны будут в течение 10 дней предъявить бизнесмену официальные обвинения, в обратном случае он будет освобожден автоматически.

К.Гон подозревается в целом ряде нарушений, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. На фоне скандала он был уволен с поста председателя совета директоров компании, а недавно акционеры Nissan проголосовали за его исключение из состава совета.

В свою очередь К.Гон обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.

Автопроизводители Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., входящие в стратегический альянс, в марте достигли соглашения о создании операционного совета - нового органа для надзора над операциями и управления альянсом, который заменит руководящие органы, созданные за время руководства К.Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе.

Акции Nissan подешевели на 0,2% по итогам торгов в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 5,5%, до 3,91 трлн иен ($34,9 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, ГОН, АРЕСТ


Похожие новости


Карлос Гон заявил о "грязной игре" в Nissan с целью его отстранения от руководства Акционеры согласны исключить экс-главу Nissan Гона из совета директоров компании Экс-глава Nissan снова арестован в Японии - газета Карлос Гон может быть вновь арестован в Японии в связи с очередными обвинениями - СМИ Экс-глава Nissan Карлос Гон освобожден из тюрьмы под залог Токийский суд освободил экс-главу Nissan Карлоса Гона под залог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]