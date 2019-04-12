Карлос Гон оставлен под арестом до 22 апреля

Японский суд продлил арест экс-главы Nissan Motor Co. Карлоса Гона до 22 апреля, удовлетворив просьбу прокуратуры, сообщает агентство Bloomberg.
К.Гон, ранее освобожденный под залог, был повторно арестован 4 апреля в связи с новыми подробностями о его финансовых махинациях. Теперь, после продления ареста, власти должны будут в течение 10 дней предъявить бизнесмену официальные обвинения, в обратном случае он будет освобожден автоматически.
К.Гон подозревается в целом ряде нарушений, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. На фоне скандала он был уволен с поста председателя совета директоров компании, а недавно акционеры Nissan проголосовали за его исключение из состава совета.
В свою очередь К.Гон обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.
Автопроизводители Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp., входящие в стратегический альянс, в марте достигли соглашения о создании операционного совета - нового органа для надзора над операциями и управления альянсом, который заменит руководящие органы, созданные за время руководства К.Гона, и будет единственной руководящей структурой в альянсе.
Акции Nissan подешевели на 0,2% по итогам торгов в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 5,5%, до 3,91 трлн иен ($34,9 млрд).
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