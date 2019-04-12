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Макроэкономика 12.04.2019 12:48

МВФ представил правительству Азербайджана свои предложения по срокам проведения консультаций по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает летом 2019 года провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

"Точная дата консультаций все еще обсуждается с властями Азербайджана. Мы предложили правительству несколько вариантов по дате проведения консультаций. Ждем ответа от азербайджанской стороны. В целом, мы планируем, что миссия по статье IV состоится летом 2019 года", - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе МВФ.

Как сообщалось ранее, в Баку на текущей неделе с ознакомительным визитом находилась новый глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса.

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством по статье IV в декабре 2017 года.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ЭКОНОМИКА, ОБЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]