МВФ представил правительству Азербайджана свои предложения по срокам проведения консультаций по статье IV

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает летом 2019 года провести ежегодные консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда.

"Точная дата консультаций все еще обсуждается с властями Азербайджана. Мы предложили правительству несколько вариантов по дате проведения консультаций. Ждем ответа от азербайджанской стороны. В целом, мы планируем, что миссия по статье IV состоится летом 2019 года", - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе МВФ.

Как сообщалось ранее, в Баку на текущей неделе с ознакомительным визитом находилась новый глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса.

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством по статье IV в декабре 2017 года.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов