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Оборона 12.04.2019 13:04

Азербайджанские и российские военные обсудили вопросы финансового обеспечения ВС

Представители министерств обороны Азербайджана и России обсудили в пятницу в Баку вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Согласно плану сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и России в Баку состоялась рабочая встреча на тему «Обмен опытом по финансовому обеспечению Вооруженных сил», - сказано в сообщении.

На встрече выступили должностные лица и специалисты оборонных ведомств Азербайджана и России, ответственные за финансирование и бюджет, были заслушаны предложения по применению передового опыта в данном направлении.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ВС, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]