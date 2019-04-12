Азербайджанские и российские военные обсудили вопросы финансового обеспечения ВС

Представители министерств обороны Азербайджана и России обсудили в пятницу в Баку вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«Согласно плану сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и России в Баку состоялась рабочая встреча на тему «Обмен опытом по финансовому обеспечению Вооруженных сил», - сказано в сообщении.

На встрече выступили должностные лица и специалисты оборонных ведомств Азербайджана и России, ответственные за финансирование и бюджет, были заслушаны предложения по применению передового опыта в данном направлении.

Р.Бабаев