Азербайджанские и российские военные обсудили вопросы финансового обеспечения ВС

Представители министерств обороны Азербайджана и России обсудили в пятницу в Баку вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«Согласно плану сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и России в Баку состоялась рабочая встреча на тему «Обмен опытом по финансовому обеспечению Вооруженных сил», - сказано в сообщении.
На встрече выступили должностные лица и специалисты оборонных ведомств Азербайджана и России, ответственные за финансирование и бюджет, были заслушаны предложения по применению передового опыта в данном направлении.
Р.Бабаев
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