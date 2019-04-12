Лондонский суд арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова на 1,34 млрд фунтов

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму 1,34 млрд фунтов стерлингов, говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
По курсу на 12 апреля объем арестованных активов оценивается в 112,8 млрд рублей. Как поясняет АСВ, судебный приказ вынесен в поддержку искового заявления о взыскании с Г.Беджамова убытков на 116,6 млрд рублей.
Как отмечается в пресс-релизе, судебный приказ был вынесен 27 марта, а 10 апреля суд оставил документ в силе, несмотря на возражения ответчика. Судебный приказ также обязывает бизнесмена раскрыть суду информацию о своих активах по всему миру, стоимость которых составляет 50 тыс. фунтов стерлингов (4,2 млн рублей) и более, сдать свои паспорта и не покидать пределы Англии. Также Г.Беджамов не должен тратить более 10 тыс. фунтов (842 тыс. рублей) в неделю на повседневные расходы, помимо расходов на аренду жилья.
"Мы намерены при помощи наших партнеров из А1 взыскать с бенефициаров банка средства, полученные незаконным путем, и вернуть их в конкурсную массу", - отметил гендиректор АСВ Юрий Исаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В пятницу компания А1 также сообщила, что будет сотрудничать с АСВ в части поиска и возврата активов по всему миру, выведенных из Внешпромбанка его бенефициарами.
Проблемы Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций РФ, вскрылись в конце 2015 года. ЦБ 18 декабря 2015 года назначил в банк временную администрацию, а уже 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что по закону является страховым случаем. АСВ оценило возможные выплаты частным вкладчикам примерно в 45 млрд рублей.
Бывший совладелец Внешпромбанка Г.Беджамов был признан банкротом 2 июля 2018 года.
Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии
Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦСИ
Представители СЕ посетят в 2020 году Азербайджан для изучения ситуации с заключенными
Сангачальская электростанция будет введена в строй в Азербайджане в 2020г
Азербайджанский Kapital Bank объявил о структурных изменениях и новых назначениях
Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 0,3% ВВП - Минфина
Россия готова увеличить объемы госстипендий для студентов из Азербайджана – Матвиенко
Uber потратит $300 млн на "благодарности" водителям в рамках IPO
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»
Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР