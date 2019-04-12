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СНГ 12.04.2019 14:43

Лондонский суд арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка Беджамова на 1,34 млрд фунтов

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса арестовал активы экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму 1,34 млрд фунтов стерлингов, говорится в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

По курсу на 12 апреля объем арестованных активов оценивается в 112,8 млрд рублей. Как поясняет АСВ, судебный приказ вынесен в поддержку искового заявления о взыскании с Г.Беджамова убытков на 116,6 млрд рублей.

Как отмечается в пресс-релизе, судебный приказ был вынесен 27 марта, а 10 апреля суд оставил документ в силе, несмотря на возражения ответчика. Судебный приказ также обязывает бизнесмена раскрыть суду информацию о своих активах по всему миру, стоимость которых составляет 50 тыс. фунтов стерлингов (4,2 млн рублей) и более, сдать свои паспорта и не покидать пределы Англии. Также Г.Беджамов не должен тратить более 10 тыс. фунтов (842 тыс. рублей) в неделю на повседневные расходы, помимо расходов на аренду жилья.

"Мы намерены при помощи наших партнеров из А1 взыскать с бенефициаров банка средства, полученные незаконным путем, и вернуть их в конкурсную массу", - отметил гендиректор АСВ Юрий Исаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В пятницу компания А1 также сообщила, что будет сотрудничать с АСВ в части поиска и возврата активов по всему миру, выведенных из Внешпромбанка его бенефициарами.

Проблемы Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций РФ, вскрылись в конце 2015 года. ЦБ 18 декабря 2015 года назначил в банк временную администрацию, а уже 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что по закону является страховым случаем. АСВ оценило возможные выплаты частным вкладчикам примерно в 45 млрд рублей.

Бывший совладелец Внешпромбанка Г.Беджамов был признан банкротом 2 июля 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВНЕШПРОМБАНК, СУД


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