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Дальнее зарубежье 12.04.2019 15:01

Двухлетний переходный период в Судане может завершиться раньше - военные власти

Объявленный военными властями Судана двухлетний переходный период может окончиться раньше срока в случае готовности народа принять участие в политической жизни страны, заявил в пятницу глава политического комитета военных властей Судана Омар Зейн аль-Абедин.

"(Двухлетний срок переходного периода - ИФ) был установлен, исходя из выученных нами уроков. Если народ сможет придумать практические решения проблем, то мы отойдем в сторону", - цитирует телеканал "Аль-Джазира" его слова с пресс-конференции.

При этом он призвал к сотрудничеству все политические партии Судана и подчеркнул, что у суданских военных нет намерения удерживать власть.

"Мы опровергаем обвинения, что военный совет - наследник старого режима", - добавил он.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

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Тэги: СУДАН, ПЕРЕХОД, СРОКИ, УТОЧНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]