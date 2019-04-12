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СНГ 12.04.2019 15:35

Угрозы для русского языка в Белоруссии нет - министр культуры

Глава Минкультуры Белоруссии Юрий Бондарь заверил своего российского коллегу Владимира Мединского, что русскому языку в республике ничего не угрожает.

Такое заявление белорусский министр сделал на совместном заседании коллегий ведомств двух стран в пятницу.

Перед этим министр культуры РФ Владимир Мединский выразил обеспокоенность тем, что русскому языку, согласно некоторым СМИ, в Белоруссии уделяется меньше внимания.

"Среди вещей, которые нас объединяют, мы считаем политически мудрым равноправное развитие языков русского и белорусского. (...) Этот та вещь, которая нас объединяет, может оказаться на обочине текущего взаимодействия. Я бы очень просил, чтобы эта важнейшая часть культурного гуманитарного сотрудничества оказалась бы в фокусе внимания министерства культуры", - сказал В.Мединский, обращаясь к послу РФ в Белоруссии, спецпредставителю президента Михаилу Бабичу.

Глава Минкультуры Белоруссии Ю.Бондарь в ответ заверил, что угрозы для русского языка в стране нет. "Ничего не угрожает русскому языку в Беларуси, почему-то витают такие настроения, но это неправда. Наоборот, мы думаем о программе по популяризации русского языка", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере культуры, он отметил, что для реализации намеченного плана будет создана общая межведомственная группа.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЯЗЫК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]