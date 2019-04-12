Угрозы для русского языка в Белоруссии нет - министр культуры

Глава Минкультуры Белоруссии Юрий Бондарь заверил своего российского коллегу Владимира Мединского, что русскому языку в республике ничего не угрожает.

Такое заявление белорусский министр сделал на совместном заседании коллегий ведомств двух стран в пятницу.

Перед этим министр культуры РФ Владимир Мединский выразил обеспокоенность тем, что русскому языку, согласно некоторым СМИ, в Белоруссии уделяется меньше внимания.

"Среди вещей, которые нас объединяют, мы считаем политически мудрым равноправное развитие языков русского и белорусского. (...) Этот та вещь, которая нас объединяет, может оказаться на обочине текущего взаимодействия. Я бы очень просил, чтобы эта важнейшая часть культурного гуманитарного сотрудничества оказалась бы в фокусе внимания министерства культуры", - сказал В.Мединский, обращаясь к послу РФ в Белоруссии, спецпредставителю президента Михаилу Бабичу.

Глава Минкультуры Белоруссии Ю.Бондарь в ответ заверил, что угрозы для русского языка в стране нет. "Ничего не угрожает русскому языку в Беларуси, почему-то витают такие настроения, но это неправда. Наоборот, мы думаем о программе по популяризации русского языка", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере культуры, он отметил, что для реализации намеченного плана будет создана общая межведомственная группа.