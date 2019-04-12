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Дальнее зарубежье 12.04.2019 15:17

В ООН призвали новые власти Судана воздержаться от применения силы и защищать права граждан

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала новые власти Судана не применять силу в отношении мирных протестующих, соблюдать и защищать права сограждан, говорится в заявлении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мы внимательно следим за развитием событий (в Судане - ИФ) и призываем власти воздерживаться от применения силы против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы силы безопасности и судебные органы действовали в полном соответствии с принципами верховенства права и международными обязательствами Судана в области прав человека", - приводятся в заявлении слова М.Бачелет.

"Кризис в Судане коренится в нарушениях прав человека - экономических, социальных, гражданских и политических", - отметила верховный комиссар.

Она подчеркнула, что новые власти страны должны освободить всех, кто был незаконно задержан предыдущим режимом за участие в мирных демонстрациях.

Также М.Бачелет заявила о необходимости провести расследование фактов применения силы против участников акций протестов, продолжавшихся с декабря 2018 года.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

При этом председатель военного совета объявил, что в стране вводится комендантский час с 10 часов вечера до 4 часов утра.

Несмотря на отстранение от власти О.аль-Башира и введение комендантского часа участники протестов не расходятся по домам. Организаторы протестов заявляют, что демонстрации продолжатся до тех пор, пока власть в стране не будет передана гражданскому правительству.

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Тэги: ООН, СУДАН, ПРАВА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]