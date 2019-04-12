В ООН призвали новые власти Судана воздержаться от применения силы и защищать права граждан

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала новые власти Судана не применять силу в отношении мирных протестующих, соблюдать и защищать права сограждан, говорится в заявлении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
"Мы внимательно следим за развитием событий (в Судане - ИФ) и призываем власти воздерживаться от применения силы против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы силы безопасности и судебные органы действовали в полном соответствии с принципами верховенства права и международными обязательствами Судана в области прав человека", - приводятся в заявлении слова М.Бачелет.
"Кризис в Судане коренится в нарушениях прав человека - экономических, социальных, гражданских и политических", - отметила верховный комиссар.
Она подчеркнула, что новые власти страны должны освободить всех, кто был незаконно задержан предыдущим режимом за участие в мирных демонстрациях.
Также М.Бачелет заявила о необходимости провести расследование фактов применения силы против участников акций протестов, продолжавшихся с декабря 2018 года.
Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.
В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.
При этом председатель военного совета объявил, что в стране вводится комендантский час с 10 часов вечера до 4 часов утра.
Несмотря на отстранение от власти О.аль-Башира и введение комендантского часа участники протестов не расходятся по домам. Организаторы протестов заявляют, что демонстрации продолжатся до тех пор, пока власть в стране не будет передана гражданскому правительству.
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