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Карабахский конфликт 12.04.2019 14:16

Мир на Южном Кавказе возможен только после вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана – МИД

Создание атмосферы мира на Южном Кавказе невозможно пока территории Азербайджана остаются под оккупацией, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Создание атмосферы мира», о чем так часто заявляет премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в контексте урегулирования, невозможно без вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев», - отмечается в заявлении.

Официальный Баку подчеркивает, что армянское руководство должно это четко понимать.

«Говоря «А», надо говорить и «Б». Эти моменты находятся в неразрывной причинно-следственной связи. И первопричина всех бед здесь – проводимая Арменией против Азербайджана политика агрессии и оккупации, а следствия – все остальное, включая отсутствие атмосферы мира и взаимного доверия. Это – аксиома», - заявляет внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]