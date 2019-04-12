Мир на Южном Кавказе возможен только после вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана – МИД

Создание атмосферы мира на Южном Кавказе невозможно пока территории Азербайджана остаются под оккупацией, говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Создание атмосферы мира», о чем так часто заявляет премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в контексте урегулирования, невозможно без вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанных оттуда азербайджанских вынужденных переселенцев», - отмечается в заявлении.

Официальный Баку подчеркивает, что армянское руководство должно это четко понимать.

«Говоря «А», надо говорить и «Б». Эти моменты находятся в неразрывной причинно-следственной связи. И первопричина всех бед здесь – проводимая Арменией против Азербайджана политика агрессии и оккупации, а следствия – все остальное, включая отсутствие атмосферы мира и взаимного доверия. Это – аксиома», - заявляет внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Р.Бабаев