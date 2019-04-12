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Макроэкономика 12.04.2019 14:23

Moody`s подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне Ва2, прогноз – стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service в пятницу подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на уровне "Ва2".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу сохранен как "стабильный".

Эксперты Moody`s отмечают, что основными факторами подтверждения рейтинга являются: растущая чистая кредиторская позиция правительства, подкрепленная текущими бюджетными реформами; постепенное сокращение рисков в банковском секторе; ограниченные перспективы диверсификации экономики и институциональные ограничения, уменьшающие способность экономики к ответу на возможные шоки.

Moody`s ожидает, что объем госдолга Азербайджана к 2020 году сократится до 29% от ВВП с 33% от ВВП в 2018 году.

"Правительство Азербайджана в прошлом году приняло порядок, ограничивающий госрасходы, который направлен на уменьшение зависимости правительства от доходов от экспорта углеводородов, нацеливаясь на ежегодное снижение ненефтяного дефицита, и допуская контрциклические расходы при низких ценах на нефть или значительном замедлении экономического роста. Долгосрочная долговая стратегия на 2018-2025 годы нацелена на сокращение прямого госдолга и накладывает ограничения на возникновение нового прямого долга и предоставление новых гарантий", - говорится в сообщении агентства.

В среднесрочной перспективе агентство не ожидает существенного изменения зависимости Азербайджана от углеводородного сектора. В прошлом году, согласно аналитикам Moody`s, сектор обеспечил более 90% общего экспорта, 75% промышленного производства, около 60% консолидированных государственных доходов.

"Зависимость от нефтегазового сектора является одной из самых высоких среди стран-производителей углеводородов, оцениваемых Moody`s. Более низкий уровень доходов и небольшой размер экономики по сравнению с другими высококонцентрированными производителями углеводородов еще больше ограничивают экономическую устойчивость Азербайджана", - отмечают специалисты агентства.

А.Мамедов

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Тэги: MOODY`S, РЕЙТИНГИ


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