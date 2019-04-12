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Дальнее зарубежье 12.04.2019 16:01

Военные власти Судана не намерены выдавать президента аль-Башира международному суду - СМИ

Военные власти Судана не собираются выдавать свергнутого президента страны Омара аль-Башира Международному уголовному суду, сообщает Анатолийское агентство новостей со ссылкой на главу политического комитета военных властей Судана Омара Зейн аль-Абедина.

"Башира будут судить в рамках нашей судебной системы", - сказал О.З.аль-Абедин на пресс-конференции.

Он отметил, что пока у власти в Судане находится военный совет, он не будет выдавать суданцев для суда над ними за рубежом. При этом он добавил, что будущее гражданское правительство Судана может действовать в этой сфере по-другому.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международным уголовным судом в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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Тэги: СУДАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]