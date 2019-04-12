Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 12.04.2019 14:40

Генсек «Единой России» возглавит МПК с Азербайджаном

Генеральный секретарь партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак возглавит Межпарламентскую комиссию (МПК) по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Чтобы все масштабные планы сотрудничества между нашими государствами были реализованы, все двусторонние документы должны наполняться конкретным содержанием. Роль парламентов здесь без преувеличения ключевая», - заявила В.Матвиенко в пятницу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Парламентская газета».

По словам председателя СФ РФ, именно законодатели создают правовые условия для эффективной работы.

«В Межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран произошли изменения. В Баку Валентина Матвиенко объявила, что ее возглавит вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его должность генсекретаря партии «Единая Россия» поможет, на ее взгляд, интенсифицировать взаимодействие двух стран по линии политических партий», - подчеркивает издание.

Говоря о совместной с Милли меджлисом (парламент) Азербайджана деятельности в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, В.Матвиенко подчеркнула, что «мы вместе в Ассамблее разрабатываем модельные законы для стран-участниц, создающие благоприятные условия для экономического и гуманитарного сотрудничества с учётом норм международного права».

Особенно спикер СФ выделила такую сферу, как мониторинг выборов. «Мы научились проводить его на высочайшем уровне и разбили монополию наблюдателей от БДИПЧ и ОБСЕ. То есть изменили ситуацию, когда они приезжали уже с заготовленными выводами и только после голосования вносили в них небольшие правки. Сейчас тональность поменялась - с появлением оценок от наблюдателей МПА СНГ, оценки выборов стали более взвешенными», - сказала В.Матвиенко.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАРЛАМЕНТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Спикер парламента Азербайджана отмечает необходимость более активного развития межпарламентских связей с Россией Володин на форуме в Турции предлагает сформировать открытую архитектуру сотрудничества государств Евразии Вице-спикер Госдумы РФ Неверов посетит 20 сентября Азербайджан Слуцкий собирается в Тегеран на встречу с Лариджани Володин предложил создать комиссию высокого уровня по сотрудничеству между Госдумой и азербайджанским парламентом В Госдуме РФ будет сформирована новая группа межпарламентской дружбы с Азербайджаном

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]