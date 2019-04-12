Генсек «Единой России» возглавит МПК с Азербайджаном

Генеральный секретарь партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак возглавит Межпарламентскую комиссию (МПК) по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
«Чтобы все масштабные планы сотрудничества между нашими государствами были реализованы, все двусторонние документы должны наполняться конкретным содержанием. Роль парламентов здесь без преувеличения ключевая», - заявила В.Матвиенко в пятницу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Парламентская газета».
По словам председателя СФ РФ, именно законодатели создают правовые условия для эффективной работы.
«В Межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран произошли изменения. В Баку Валентина Матвиенко объявила, что ее возглавит вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Его должность генсекретаря партии «Единая Россия» поможет, на ее взгляд, интенсифицировать взаимодействие двух стран по линии политических партий», - подчеркивает издание.
Говоря о совместной с Милли меджлисом (парламент) Азербайджана деятельности в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, В.Матвиенко подчеркнула, что «мы вместе в Ассамблее разрабатываем модельные законы для стран-участниц, создающие благоприятные условия для экономического и гуманитарного сотрудничества с учётом норм международного права».
Особенно спикер СФ выделила такую сферу, как мониторинг выборов. «Мы научились проводить его на высочайшем уровне и разбили монополию наблюдателей от БДИПЧ и ОБСЕ. То есть изменили ситуацию, когда они приезжали уже с заготовленными выводами и только после голосования вносили в них небольшие правки. Сейчас тональность поменялась - с появлением оценок от наблюдателей МПА СНГ, оценки выборов стали более взвешенными», - сказала В.Матвиенко.
Р.Бабаев
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