Матвиенко анонсировала скорый визит Орешкина в Баку для обсуждения вопросов расширения экономсотрудничества

Министр экономического развития России Максим Орешкин вскоре совершит визит в Азербайджан с целью обсуждения вопросов экономического взаимодействия, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«С учетом увеличения ВВП Азербайджана страна может найти ресурсы для расширения экономических связей с Россией»,- сказала В.Матвиенко в пятницу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Парламентская газета».

Она отметила, что в прошлом году из России в Азербайджан было переведено $770 млн. «В нашей стране заинтересованы в том, чтобы движение шло и в обратном направлении - например, за счет туристов, готовых приехать в Россию»,- заявила В.Матвиенко.

По ее словам, существующий товарооборот в $2,55 млрд не тот объем, который соответствует потенциалу двух стран.

В.Матвиенко сообщила, что предстоящий в скором времени визит в Баку министра экономического развития РФ М.Орешкина предусматривает обсуждение всех этих вопросов.

Б.Рустамбеков