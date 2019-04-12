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Бизнес и законодательство 12.04.2019 15:06

Матвиенко анонсировала скорый визит Орешкина в Баку для обсуждения вопросов расширения экономсотрудничества

Министр экономического развития России Максим Орешкин вскоре совершит визит в Азербайджан с целью обсуждения вопросов экономического взаимодействия, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«С учетом увеличения ВВП Азербайджана страна может найти ресурсы для расширения экономических связей с Россией»,- сказала В.Матвиенко в пятницу в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Парламентская газета».

Она отметила, что в прошлом году из России в Азербайджан было переведено $770 млн. «В нашей стране заинтересованы в том, чтобы движение шло и в обратном направлении - например, за счет туристов, готовых приехать в Россию»,- заявила В.Матвиенко.

По ее словам, существующий товарооборот в $2,55 млрд не тот объем, который соответствует потенциалу двух стран.

В.Матвиенко сообщила, что предстоящий в скором времени визит в Баку министра экономического развития РФ М.Орешкина предусматривает обсуждение всех этих вопросов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОРЕШКИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]