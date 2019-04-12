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СНГ 12.04.2019 16:47

Путин уверен, что Ким Чен Ын будет содействовать укреплению мира на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына по случаю его переизбрания председателем Государственного Совета КНДР.

Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

"Уверен, что ваша деятельность на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами и народами, укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове", - говорится в телеграмме.

В.Путин также заявляет, что "хотел бы подтвердить готовность к совместной работе по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня".

В телеграмме В.Путин от души пожелал Ким Чен Ыну "новых успехов, крепкого здоровья и благополучия".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]