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Дальнее зарубежье 12.04.2019 15:41

Дочь президента Узбекистана назначена замглавы Агентства информации, где будет продвигать имидж страны за рубежом

Саида Мирзиеева назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По ее данным, руководитель администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов на расширенном заседании коллегии представил новый состав руководства агентства.

В числе трех заместителей - Саида Шавкатовна Мирзиеева, младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

До этого СМИ сообщали, что она возглавляет управление в Министерстве дошкольного образования.

С.Мирзиеева будет координировать деятельность PR-центра, отвечающего за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом и работу с пресс-службами госорганов, отметили в агентстве.

В официальной биографии главы государства указано, что он женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]