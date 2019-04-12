Дочь президента Узбекистана назначена замглавы Агентства информации, где будет продвигать имидж страны за рубежом

Саида Мирзиеева назначена заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По ее данным, руководитель администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов на расширенном заседании коллегии представил новый состав руководства агентства.

В числе трех заместителей - Саида Шавкатовна Мирзиеева, младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

До этого СМИ сообщали, что она возглавляет управление в Министерстве дошкольного образования.

С.Мирзиеева будет координировать деятельность PR-центра, отвечающего за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом и работу с пресс-службами госорганов, отметили в агентстве.

В официальной биографии главы государства указано, что он женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков.