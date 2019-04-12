Нефть продолжает дорожать на ожиданиях снижения добычи, Brent на уровне $71,61 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу, WTI завершает ростом шестую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с 2016 года.

Поддержку рынку оказывает информация о снижении добычи странами ОПЕК, а также опасения дальнейшего сокращения поставок из Ливии.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 составляет $71,61 за баррель, что на $0,78 (1,1%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,84 (1,32%) - до $64,42 за баррель.

Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), государства ОПЕК в марте выполнили обязательства по соглашению о сокращении добычи на 153%, уменьшив производство нефти в общей сложности (с учетом не участвующих в сделке Ирана, Ливии и Венесуэлы) на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с.

Саудовская Аравия сократила добычу до 9,82 млн б/с, до минимального уровня за два года. Венесуэла в марте уменьшила производство нефти по сравнению с февралем на 0,27 млн б/с, Ливия - на 0,2 млн б/с. Добыча нефти в Иране в прошлом месяце осталась примерно на уровне февраля.

Тем временем Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара приблизилась к столице Ливии Триполи. Такая ситуация грозит перебоями с поставками нефти из страны, которая добывала порядка 1,1 млн б/с в прошлом месяце.

Аналитики RBC Capital Markets прогнозируют среднюю стоимость Brent в этом году на уровне $75 за баррель, WTI - $67 за баррель. Эксперты отмечают, что более существенное, чем ожидалось, сокращение добычи странами ОПЕК, а также растущие геополитические риски создают фундамент для дальнейшего роста цен на нефть.

Существует вероятность, что США уже в следующем месяце введут более жесткие условия для покупателей иранской нефти, которым были предоставлены исключения после введения Вашингтоном санкций против Тегерана, говорится в обзоре RBC Capital. В этом случае цена Brent может подскочить до $80 за баррель.