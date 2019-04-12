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Дальнее зарубежье 12.04.2019 16:14

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу вблизи Индонезии, сообщает в пятницу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от населенного пункта Лувук в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным британского телеканала Sky news, после удара землетрясения сейсмологи объявили об угрозе возникновения цунами. В отдельных районах региона Сулавеси была проведена эвакуация.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]