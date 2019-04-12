У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу вблизи Индонезии, сообщает в пятницу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от населенного пункта Лувук в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным британского телеканала Sky news, после удара землетрясения сейсмологи объявили об угрозе возникновения цунами. В отдельных районах региона Сулавеси была проведена эвакуация.