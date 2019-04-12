При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева

10 апреля 2019 года состоялась презентация книги «Заговор в начале эры» народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева. Книга была издана при поддержке банка ВТБ (Азербайджан) к 60-летнему юбилею писателя. Исторический роман, написанный в 1990-м году, повествует о событиях, происходящих в Древнем Риме во времена правления императора Юлия Цезаря. Книга выпущена подарочным изданием с лимитированным тиражом.

В мероприятии приняли участие видные государственные и общественные деятели, в том числе министр культуры Азербайджана Абульфас Караев, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда АР Шахмар Мовсумов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, председатель Союза писателей, народный писатель Анар Рзаев.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Караев заявил: «Чингиз Абдуллаев – личность, которая прославляет Азербайджан во всем мире. Значимость писателя для культуры Азербайджана очень велика. Я поздравляю нашего дорогого друга с юбилеем и презентацией книги. Выражаю благодарность банку ВТБ (Азербайджан) за издание книги народного писателя Азербайджана».

Чингиз Абдуллаев отметил: «Это большой исторический роман, я работал над ним долгие годы. Вот уже 16 лет работаю над его второй частью: исторические произведения требуют точности, необходимо собирать много информации. Я благодарен банку ВТБ (Азербайджан) за издание моей книги».

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: «ВТБ на протяжении многих лет реализовывает проекты с ярчайшими представителями культуры и искусства. Для нас большая честь выпустить книгу Чингиза Абдуллаева, на создание которой он потратил порядка 14 лет. Надеемся, что ее оформление также порадует всех читателей».

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