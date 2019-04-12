Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 0,3% ВВП - Минфина

Коллегия министерства финансов Азербайджана на заседании в пятницу приняла решение направить в кабинет министров отчет об исполнении госбюджета за 2018 год.

Согласно сообщению Минфина, в 2018 году доходы госбюджета составили 22 млрд 509 млн манатов, что на 360 млн манатов больше прогноза и на 6 млрд манатов больше показателя 2017 года.

При этом ненефтяные доходы госбюджета в 2018 году составили 9 млрд 108 млн манатов, плановое задание было выполнено на 103,5%.

Расходы госбюджета в отчетном году составили 22 млрд 731 млн манатов и были исполнены на 98,4%. В 2018 году по сравнению с 2017 году расходы госбюджета выросли на 5 млрд 137 млн манатов.

Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2018 году составил 222 млн манатов или 0,3% ВВП, тогда как он первоначально прогнозировался на уровне 951 млн манатов. «Источниками погашения дефицита госбюджета стали средства, привлеченные от размещения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке, а также доходы от приватизации», - подчеркивает Минфин.

А.Азизов