Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2018г составил 0,3% ВВП - Минфина

Коллегия министерства финансов Азербайджана на заседании в пятницу приняла решение направить в кабинет министров отчет об исполнении госбюджета за 2018 год.
Согласно сообщению Минфина, в 2018 году доходы госбюджета составили 22 млрд 509 млн манатов, что на 360 млн манатов больше прогноза и на 6 млрд манатов больше показателя 2017 года.
При этом ненефтяные доходы госбюджета в 2018 году составили 9 млрд 108 млн манатов, плановое задание было выполнено на 103,5%.
Расходы госбюджета в отчетном году составили 22 млрд 731 млн манатов и были исполнены на 98,4%. В 2018 году по сравнению с 2017 году расходы госбюджета выросли на 5 млрд 137 млн манатов.
Фактический дефицит госбюджета Азербайджана в 2018 году составил 222 млн манатов или 0,3% ВВП, тогда как он первоначально прогнозировался на уровне 951 млн манатов. «Источниками погашения дефицита госбюджета стали средства, привлеченные от размещения государственных ценных бумаг на внутреннем рынке, а также доходы от приватизации», - подчеркивает Минфин.
А.Азизов
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