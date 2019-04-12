Германия продолжит помогать Украине вне зависимости от результатов выборов - Меркель

Германия рассчитывает, чтобы второй тур президентских выборов на Украине пройдет честно и открыто, заявляет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы хотим и желаем честных открытых выборов, второго тура. Это то, что касается президентских выборов", - сказала она на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу в Берлине.

При этом федеральный канцлер отметила настроенность Германии на оказание помощи в развитии Украины вне зависимости от того, кто станет следующим украинским президентом.

"Независимо от результата выборов я хочу сказать, что мы будем работать на позитивное развитие Украины", - заверила А.Меркель.