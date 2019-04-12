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СНГ 12.04.2019 17:47

Германия продолжит помогать Украине вне зависимости от результатов выборов - Меркель

Германия рассчитывает, чтобы второй тур президентских выборов на Украине пройдет честно и открыто, заявляет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы хотим и желаем честных открытых выборов, второго тура. Это то, что касается президентских выборов", - сказала она на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу в Берлине.

При этом федеральный канцлер отметила настроенность Германии на оказание помощи в развитии Украины вне зависимости от того, кто станет следующим украинским президентом.

"Независимо от результата выборов я хочу сказать, что мы будем работать на позитивное развитие Украины", - заверила А.Меркель.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВЫБОРЫ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]