Цифровизация - генеральный путь развития экономики РФ, отмечает Путин

Цифровизация в сфере ракетного двигателестроения имеет практический смысл, поскольку позволяет уменьшить сроки производства, выводит продукт в коммерческое использование, повышает эффективность и снижает затраты, заявляет президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил "НПО Энергомаш", где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.
Он отметил, что в ходе осмотра предприятия они с руководством "Энергомаш" говорили о том, что нужно сделать для развития предприятия.
"Цифровизация - это генеральный путь развития, и не только в целом в стране, в экономике, в промышленности, но и в вашей отрасли. Это имеет практическое значение, потому что если в сегодняшнем цикле изготовление двигателя это 5-6 лет, в цифре - в два раза меньше. Это выводит продукт сразу в коммерческое использование и эффективность повышается по всем направлениям, снижаются затраты", - заявил В.Путин.
"Конечно, одно из направлений - создание этих цифровых двойников. Вы уже, собственно, начинаете это делать, и это чрезвычайно важно, чрезвычайно интересно и перспективно", - отметил глава государства.
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