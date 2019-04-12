Цифровизация - генеральный путь развития экономики РФ, отмечает Путин

Цифровизация в сфере ракетного двигателестроения имеет практический смысл, поскольку позволяет уменьшить сроки производства, выводит продукт в коммерческое использование, повышает эффективность и снижает затраты, заявляет президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу посетил "НПО Энергомаш", где ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

Он отметил, что в ходе осмотра предприятия они с руководством "Энергомаш" говорили о том, что нужно сделать для развития предприятия.

"Цифровизация - это генеральный путь развития, и не только в целом в стране, в экономике, в промышленности, но и в вашей отрасли. Это имеет практическое значение, потому что если в сегодняшнем цикле изготовление двигателя это 5-6 лет, в цифре - в два раза меньше. Это выводит продукт сразу в коммерческое использование и эффективность повышается по всем направлениям, снижаются затраты", - заявил В.Путин.

"Конечно, одно из направлений - создание этих цифровых двойников. Вы уже, собственно, начинаете это делать, и это чрезвычайно важно, чрезвычайно интересно и перспективно", - отметил глава государства.