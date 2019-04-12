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Дальнее зарубежье 12.04.2019 18:17

Более 8 тыс. человек были вынуждены бежать из-за боев за Триполи - ООН

Свыше 8 тыс. человек покинули места своего проживания в Ливии в связи с продолжающимися боями за столицу страны - город Триполи, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP) со ссылкой на ООН.

"Число перемещенных лиц из районов столкновений в Триполи и вокруг него продолжает расти", - цитирует AP представителя ООН.

По его словам, около половины из 8 тыс. человек покинули свои дома за последние два дня.

Кроме того, он отметил, что помимо людей, которые покинули места проживания, "многие семьи по-прежнему не могут выбраться из районов боевых действий".

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

По последним данным, в ходе боев погибли более 50 человек.

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Тэги: ЛИВИЯ, ООН, БОИ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]