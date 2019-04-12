Еврокомиссия уклоняется от выражения своей позиции по делу Ассанжа

В Еврокомиссии вновь заявили, что комментариев по аресту основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с ее стороны не будет.

"Не комментируем. Юридическая процедура идет своим ходом. Это судьям британской судебной системе надлежит высказываться", - заявил в ответ на соответствующий вопрос официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ему также был задан вопрос, считает ли Еврокомиссия, что Дж.Ассанж может рассматриваться как "тревожный оповещатель" - общественный информатор о нарушении юридических и моральных законов, подпадающий под защиту в ЕС.

"Не Европейской комиссии определять его статус. У нас нет комментариев по этой частной процедуре. Это дело соответствующей судебной власти", - ответил пресс-секретарь.

Накануне официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас также отказался высказываться по делу Дж.Ассанжа, заявив: "Процедура сейчас в руках судей. А когда говорят судьи, политики должны умолкать. Исполнительная власть тоже".

На следующей неделе на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге будет приниматься резолюция о новых правилах защиты общественных "тревожных оповещателей".

Дж.Ассанж - основатель известного сайта WikiLeaks. Сайт Wikileaks получил скандальную известность в 2010 году после публикации секретных документов Пентагона, госдепа и других государственных учреждений США.

В четверг, 11 апреля, британская полиция арестовала 47-летнего Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".

Основатель Wikileaks Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Выдачи Дж.Ассанжа добиваются Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что основатель WikiLeaks должен предстать перед судом за публикацию секретных документов и потому неоднократно заявляли, что готовы добиваться его экстрадиции.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Лондоне, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что он будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.

В свою очередь, Л.Морено отметил, что считает достаточными гарантии безопасности вне эквадорского посольства, которые британские власти предоставили основателю Wikileaks.

Правительство Эквадора, по словам президента, получило письменные гарантии от Британии о том, что Дж.Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства. В гарантиях говорилось, что он не будет экстрадирован ни в одну из стран, где ему может грозить смертная казнь.