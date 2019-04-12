Еврокомиссия уклоняется от выражения своей позиции по делу Ассанжа

В Еврокомиссии вновь заявили, что комментариев по аресту основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа с ее стороны не будет.
"Не комментируем. Юридическая процедура идет своим ходом. Это судьям британской судебной системе надлежит высказываться", - заявил в ответ на соответствующий вопрос официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в пятницу на брифинге в Брюсселе.
Ему также был задан вопрос, считает ли Еврокомиссия, что Дж.Ассанж может рассматриваться как "тревожный оповещатель" - общественный информатор о нарушении юридических и моральных законов, подпадающий под защиту в ЕС.
"Не Европейской комиссии определять его статус. У нас нет комментариев по этой частной процедуре. Это дело соответствующей судебной власти", - ответил пресс-секретарь.
Накануне официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас также отказался высказываться по делу Дж.Ассанжа, заявив: "Процедура сейчас в руках судей. А когда говорят судьи, политики должны умолкать. Исполнительная власть тоже".
На следующей неделе на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге будет приниматься резолюция о новых правилах защиты общественных "тревожных оповещателей".
Дж.Ассанж - основатель известного сайта WikiLeaks. Сайт Wikileaks получил скандальную известность в 2010 году после публикации секретных документов Пентагона, госдепа и других государственных учреждений США.
В четверг, 11 апреля, британская полиция арестовала 47-летнего Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".
Основатель Wikileaks Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.
Выдачи Дж.Ассанжа добиваются Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что основатель WikiLeaks должен предстать перед судом за публикацию секретных документов и потому неоднократно заявляли, что готовы добиваться его экстрадиции.
В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявил, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Лондоне, и что президент страны Ленин Морено уже принял решение о том, что он будет лишен убежища, но пока не распорядился об этом.
В свою очередь, Л.Морено отметил, что считает достаточными гарантии безопасности вне эквадорского посольства, которые британские власти предоставили основателю Wikileaks.
Правительство Эквадора, по словам президента, получило письменные гарантии от Британии о том, что Дж.Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства. В гарантиях говорилось, что он не будет экстрадирован ни в одну из стран, где ему может грозить смертная казнь.
ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро
Первый вице-президент Азербайджана и глава СФ РФ обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку
Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии
Brent подорожала до $71,56 за баррель, WTI завершает ростом шестую неделю подряд
Азербайджанская Azhazelnut поставит в Латвию фундука на $250 тыс.
Азербайджан рассчитывает привлечь минимум 5 млн манатов инвестиций в предприятие по разведению рыбы
Президент РФ в 2018 году уступил по уровню дохода премьер-министру России
Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр осенью 2019 года
Директор и ряд сотрудников школы №162, в которой покончила с собой восьмиклассница, уволены – министр образования
Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Международные команды программы «Футбол для дружбы» названы в честь исчезающих видов животных
При содействии банка ВТБ (Азербайджан) издана книга Чингиза Абдуллаева
В Баку прошли педагогические чтения на тему «Педагогическое наследие и вопросы современности. Воспитатель-новатор»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР