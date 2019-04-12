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Оборона 12.04.2019 16:51

Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии

Росгвардия намерена пригласить Азербайджан в качестве наблюдателя на российско-китайские масштабные учения, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

«Крупнейшим событием в международной жизни Росгвардии должно стать масштабное учение с китайскими коллегами, которое планируется провести в конце 2019 года. Наблюдателями на учение планируем пригласить представителей из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Нам видится развитие такого рода сотрудничества крайне актуальным», - сказал В.Золотов в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что Росгвардия строит взаимодействие с партнерами на долгосрочной, системной основе. «Для этого к 2025 году планируем заключить межведомственные соглашения о сотрудничестве с нашими заграничными коллегами, выполняющими аналогичные задачи»,- сказал генерал армии.

По его словам, спектр взаимодействия Росгвардии на международной арене самый широкий. «Помимо обмена опытом в сферах борьбы с терроризмом, преступностью и обеспечения общественного порядка и безопасности, мы заинтересованы в проведении совместных практических мероприятий. В том числе – международных учений»,- сказал В.Золотов.

По словам главнокомандующего, Росгвардия наиболее тесные контакты имеет с государствами-членами и государствами-наблюдателями ОДКБ, ШОС и БРИКС. В.Золотов отметил, что весьма продуктивно эта работа ведется с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Китая. «Поэтапно наращиваем сотрудничество с Киргизией, Азербайджаном и Таджикистаном, Сербией, ЮАР и другими государствами дальнего зарубежья», - подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, КИТАЙ, РОСГВАРДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]