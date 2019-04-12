Азербайджан может принять участие в российско-китайских учениях в качестве наблюдателя – глава Росгвардии

Росгвардия намерена пригласить Азербайджан в качестве наблюдателя на российско-китайские масштабные учения, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.
«Крупнейшим событием в международной жизни Росгвардии должно стать масштабное учение с китайскими коллегами, которое планируется провести в конце 2019 года. Наблюдателями на учение планируем пригласить представителей из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Нам видится развитие такого рода сотрудничества крайне актуальным», - сказал В.Золотов в интервью «Интерфаксу».
Он отметил, что Росгвардия строит взаимодействие с партнерами на долгосрочной, системной основе. «Для этого к 2025 году планируем заключить межведомственные соглашения о сотрудничестве с нашими заграничными коллегами, выполняющими аналогичные задачи»,- сказал генерал армии.
По его словам, спектр взаимодействия Росгвардии на международной арене самый широкий. «Помимо обмена опытом в сферах борьбы с терроризмом, преступностью и обеспечения общественного порядка и безопасности, мы заинтересованы в проведении совместных практических мероприятий. В том числе – международных учений»,- сказал В.Золотов.
По словам главнокомандующего, Росгвардия наиболее тесные контакты имеет с государствами-членами и государствами-наблюдателями ОДКБ, ШОС и БРИКС. В.Золотов отметил, что весьма продуктивно эта работа ведется с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Китая. «Поэтапно наращиваем сотрудничество с Киргизией, Азербайджаном и Таджикистаном, Сербией, ЮАР и другими государствами дальнего зарубежья», - подчеркнул он.
Ф.Исазаде
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