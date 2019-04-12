МИД Литвы передал ноту посольству РФ в Вильнюсе из-за угроз литовским дипломатам в Москве

МИД Литвы сообщил, что российской стороне вручена нота из-за угроз, поступивших в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членам их семей.

Как сообщает министерство, в пятницу нота вручена представителю посольства России в Вильнюсе.

"31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в "деле 13 января", - сообщил МИД Литвы.

Как утверждает министерство, письмо подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией "Ветераны России".

Посольство Литвы 1 апреля обратилось в МИД РФ с просьбой провести расследование и "обеспечить физическую безопасность сотрудников посольства и членов их семей".

По данным МИД Литвы, "до сих пор не поступило никакой официальной реакции со стороны МИД России или других ведомств", поэтому в пятницу в литовское внешнеполитическое ведомства был вызван представитель российского посольства, и просьба была повторена.

"МИД принял предусмотренные внутренними правовыми актами необходимые меры по повышению безопасности диппредставительства в Москве, охране ее сотрудников и членов их семей", - говорится в сообщении.

Накануне МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций. Такое решение принято по двум причинам - опроса посла в досудебном расследовании о выдаче визы и угроз в адрес посла из-за "дела 13 января", сообщала агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс сказал BNS, что присвоенный правоохранительными органами послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым. "Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", - сказал министр.

В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что опрошенный в качестве специального свидетеля в деле о выдаче визы Р.Мотузас "бросает тень на дипломатическую службу". Ее позицию передала агентству BNS президентская пресс-служба.

В конце марта Вильнюсский окружной суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. М.Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Д.Язова - на 10 лет.

В общей сложности обвинения в осуществленной советской агрессии предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина РФ.

94-летний Д.Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.