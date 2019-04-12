Германская AS+P разработает II фазу Генплана Баку

Немецкая компания "AS+P" займется разработкой II фазы Генерального плана города Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по градостроительству и архитектуре.

"В конце 2018 года был объявлен открытый тендер по выбору международной градостроительной компании. По решению тендерной комиссии, победителем стала авторитетная германская компания AS+P", - отметили в Госкомитете.

На II-ом этапе разработки Генплана будут проведены технические работы, связанные со стратегическим и многоуровневым территориальным планированием, а также моделированием развития города по ключевым параметрам.

В рамках предстоящей комплексной работы будет разработан ряд программ соответствующих направлений с различной степенью детализации. В частности, «Сбалансированное территориальное развитие и землепользование», «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и системы общественного транспорта», «Улучшение окружающей среды и экологического состояния», «Развитие системы инженерных коммуникаций», «Развитие общественных пространств», «Регулирование капитального строительства и плотности застройки» и другие.

«AS+P» – ведущая международная градостроительная и архитектурная компания со штаб-квартирой во Франкфурте. Компания основана в 1964 году и на сегодняшний день реализовала более 2000 успешных проектов по всему миру. Портфель проектов включает разработку документов территориального планирования для таких известных городов как немецкие Мюнхен, Кёльн и Франкфурт, египетские Каир и Александрия, а также Цюрих, Тбилиси, Шанхай, Москва, Стамбул и многих других.

Как сообщалось ранее, Госкомитет градостроительства и архитектуры привлек Boston Consulting Group к подготовке I-го этапа Генерального плана города Баку. Стоимость контракта составила 1 млн 285 тыс. евро.

На первом этапе была проведена диагностика актуальности и полноты уже разработанных документов градостроительного и территориального планирования столицы, в первую очередь проектов «Плана регионального развития Большого Баку» и «Плана использования территории и зонирования города Баку», и доработана концепция развития города Баку с учетом международных практик и опыта различных городов мира.

Работу над Генпланом Баку планируется завершить до конца 2020 года, после чего итоговый проект будет представлен правительству Азербайджана для утверждения. Согласно законодательству, Генеральный план определяет и регулирует типы использования территорий города с точки зрения градостроительства. Он является основным документом к руководству для всех структур, участвующих в развитии города, в их деятельности на протяжении последующих 20 лет.

А.Мамедов