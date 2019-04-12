Сангачальская электростанция будет введена в строй в Азербайджане в 2020г

Ввод в эксплуатацию новой Сангачальской электростанции («Сангачал-2») запланирован на 2020 год, сообщает издание maritime-executive.com.

«Начало эксплуатации новой электростанции в Сангачалах мощностью порядка 400 МВт, которая будет интегрирована в государственную электросеть, запланировано на 2020 год. Двигатели для станции уже доставлены в Азербайджан британской компанией Trans Global Projects Group (TGP)», - отмечает издание.

Всего, в страну поставлено 22 двигателя мощностью 17,7 МВт каждый и весом 295 тонн.

Азерэнержи летом 2017 года объявило о планах по строительству новой электростанции «Сангачал-2» мощностью 385 МВт в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку. Цель проекта - удовлетворение в большем объеме растущих потребностей Азербайджана в электроэнергии. Компания рассчитывает в ходе строительства станции использовать самое современное технологическое оборудование – более 20 двигателей типа W20V50SG производства финской компании «Wartsila».

В настоящее время в Азербайджане действует Сангачальская теплоэлектростанция, введенная в строй в декабре 2008 года. Она состоит из 18 агрегатов мощностью 16,7 мегаватт каждый. В качестве топлива на станции используется природный газ и мазут. Станция в основном используется для энергоснабжения Сангачальского терминала.

Н.Аббасова