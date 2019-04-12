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ТЭК 12.04.2019 17:17

Порошенко и Меркель признали разногласия по "Северному потоку-2"

Украина и Германия пока сохраняют разногласия в отношении планов строительства Россией газопровода "Северный поток - 2", сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Пока что позиция Германии - это защитить Украину и обеспечить безопасность. Механизмы защиты этой безопасности пока что мы видим по-разному: Германия - в виде гарантирования определенного объема прокачки (газа через украинскую газотранспортную систему), мы видим в остановке строительства этого газопровода ("Северный поток - 2")", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина видит в этом проекте "серьезный политический окрас" и угрозу для Украины.

"Наши переговоры в Германии в этой сфере продолжаются", - сказал он.

Он отметил, что "Северный поток - 2" не является новой темой в дискуссиях между Украиной и Германией, между Украиной и Европейским Союзом. "Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал П.Порошенко.

В свою очередь А.Меркель подчеркнула, что "наше стратегическое партнерство может выдержать определенные разногласия".

Канцлер Германии вновь заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной. По ее словам, она говорила президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что проект "Северный поток - 2" не оставит Украину без транзита газа.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 4 октября 2018 года заявил, что "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.

Энергетическое агентство Дании 27 марта 2019 года запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, сообщили "Интерфаксу" в проектной компании Nord Stream 2 AG. При этом обе заявки на прохождение газопровода - и с севера, и с юга острова - по-прежнему находятся на рассмотрении властей Дании.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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