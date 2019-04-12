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СНГ 12.04.2019 19:25

Германия выделила 85 млн евро в помощь Донбассу

Правительство Германии решило выделить дополнительные почти EUR85 млн на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальных проектов в Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сигналом в поддержку нашей страны стало решение немецкого правительства выделить дополнительные почти 85 млн евро, которые в частности будут направлены на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер по итогам совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ДОНБАСС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]