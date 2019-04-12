Германия выделила 85 млн евро в помощь Донбассу

Правительство Германии решило выделить дополнительные почти EUR85 млн на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальных проектов в Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сигналом в поддержку нашей страны стало решение немецкого правительства выделить дополнительные почти 85 млн евро, которые в частности будут направлены на строительство помещений для внутренне перемещенных лиц и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в микроблоге Твиттер по итогам совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.