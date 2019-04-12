Первый вице-президент Азербайджана и глава СФ РФ обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Баку и Москвой, сообщает пресс-служба палаты регионов.
«Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития двусторонних отношений, региональных и международных тем»,- говорится в сообщении.
Кроме того, собеседницы затронули культурно-гуманитарные аспекты сотрудничества Азербайджана и России.
Встреча состоялась в пятницу в Баку.
Ф.Исазаде
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