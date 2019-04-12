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Внешняя политика 12.04.2019 17:28

Первый вице-президент Азербайджана и глава СФ РФ обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Баку и Москвой, сообщает пресс-служба палаты регионов.

«Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития двусторонних отношений, региональных и международных тем»,- говорится в сообщении.

Кроме того, собеседницы затронули культурно-гуманитарные аспекты сотрудничества Азербайджана и России.

Встреча состоялась в пятницу в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]