Первый вице-президент Азербайджана и глава СФ РФ обсудили развитие двусторонних отношений между Москвой и Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития двусторонних отношений между Баку и Москвой, сообщает пресс-служба палаты регионов.

«Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития двусторонних отношений, региональных и международных тем»,- говорится в сообщении.

Кроме того, собеседницы затронули культурно-гуманитарные аспекты сотрудничества Азербайджана и России.

Встреча состоялась в пятницу в Баку.

Ф.Исазаде