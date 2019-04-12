Директор и ряд сотрудников школы №162, в которой покончила с собой восьмиклассница, уволены – министр образования

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил об увольнении директора и других сотрудников средней общеобразовательной школы №162, в которой несколько дней назад из окна третьего этажа выбросилась восьмиклассница Элина Гаджиева.
«В связи с несоответствием своим профессиональным обязанностям уволены директор школы №162 Севиндж Аббасова, завуч Лала Магеррамова и школьный психолог Кенуль Агаева», - заявил глава Минобразования в пятницу на пресс-конференции, посвященной событиям, связанным с трагической гибелью Э.Гаджиевой.
Министр обвинил преподавательский состав школы в «неоказании необходимой психологической помощи Э.Гаджиевой», в результате чего восьмиклассница решила покончить с собой.
По словам Дж.Байрамова, вышеуказанные лица не проявили должного внимания к Э.Гаджиевой, которая часто замыкалась в себе, не проявили профессионального интереса к ее душевно-эмоциональному состоянию и не оказали восьмикласснице необходимую психологическую поддержку в тесном контакте с членами ее семьи.
«В день трагедии из-за безалаберности школьного руководства в учебном заведении не было обеспечено несение дежурства», - сказал он.
По словам министра, наряду с этим руководство школы не проявило адекватной реакции и не предприняло необходимых мер для спасения жизни девочки, сбросившейся с третьего этажа.
Дж.Байрамов добавил, что в отношении классного руководителя Элины Гаджиевой – Чимназ Мехтиевой – будут применены соответствующие административные меры.
«Также принято решение о назначении опытного психолога в школу», - сказал министр.
Как сообщалось, 4 апреля восьмиклассница бакинской средней общеобразовательной школы №162 Элина Гаджиева, не выдержав издевательств одноклассников, пыталась покончить с собой, выбросившись из окна третьего этажа школы. 6 апреля девочка скончалась в 1-й Городской клинической больнице им. Семашко.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК АР.
Р.Бабаев
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