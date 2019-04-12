Китай повысит розничные цены на бензин и дизтопливо в 6-й раз с начала года

Китай увеличил в пятницу розничные цены на автомобильное топливо в шестой раз с начала текущего года.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение повысить стоимость тонны бензина на 155 юаней ($22,4) и дизельного топлива - на 150 юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.

Госкомитет требует от трех ведущих нефтяных компаний страны - PetroChina, Sinopec и CNOOC - надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики.

Комитет в настоящее время тщательно следит за работой механизма ценообразования, а также намерен в соответствии с изменениями ситуации на внешнем и внутреннем рынках нефти совершенствовать его.