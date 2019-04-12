Азербайджан рассчитывает привлечь минимум 5 млн манатов инвестиций в предприятие по разведению рыбы

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана объявил инвестиционный конкурс по продаже 100% акций ОАО «Varvara Baliq», занимающегося разведением рыбы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в комитете.
В конкурсе по продаже 1 млн 509 тыс. акций ОАО могут принять участие, как местные, так и иностранные инвесторы.
Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на восстановление и расширение деятельности предприятия. Инвестпрограмма должна включать предложения по: восстановлению существующих и строительству новых строений; применению новых технологий по разведению рыбы; увеличение ассортимента выпускаемой продукции; улучшению инфраструктуры; открытию как минимум до 150 новых рабочих мест.
В целом, инвестпрограмма должна быть на сумму не менее 5 млн манатов.
Победитель конкурса должен перечислить за акции предприятия в госбюджет не менее 1,25 млн манатов.
Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 60 дней перечислить на счет ОАО 5% от заявленного объема инвестиций и перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.
Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 15 мая 2019 года. Оценка предложений состоится 17 мая.
Предприятие «Varvara Baliq» в селе Варвара Евлахского района введено в эксплуатацию в 1956 году. В настоящее время на предприятии работают 18 человек.
Уставной капитал предприятия по состоянию на 12 апреля 2019 года составляет 3,018 млн манатов, он разделен на 1,509 млн акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу.
По состоянию на 12 апреля 2019 года обязательства предприятия равны 3,898 тыс. манатов, в том числе долги по заработной плате сотрудникам – 3,737 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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