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Бизнес и законодательство 12.04.2019 17:47

Азербайджанская Azhazelnut поставит в Латвию фундука на $250 тыс.

Азербайджанская компания «Azhazelnut» заключила контракт на экспорт фундука в Латвию, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

"Azhazelnut заключила контракт с латвийской компанией Alisco на экспорт в Латвию фундука на сумму $250 тыс.", - отмечается в сообщении ведомства.

Контракт был заключен в рамках организованной в Ригу экспортной миссии из 23 азербайджанских компаний, осуществляющих деятельность в сферах производства вин и спиртных напитков, продовольственной и текстильной продукции, и туризма.

При этом Минэкономики не указывает объем поставок в рамках заключенного контракта.

Также в рамках миссии между азербайджанской компанией «Mars Fk» и латвийской «Auglu Serviss» достигнута первичная договоренность по экспорту в Латвию гранатовой продукции.

«Кроме того, азербайджанская компания Turizm.az договорилась с латвийскими партнерами об организации визита в Азербайджан туристической группы для расширения туристических связей», -отмечается в информации.

Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан экспортировал очищенного лесного ореха (фундук) на $93 млн 507,25 тыс.

ООО "Azhazelnut" действует в Азербайджане с 2002 года. Компания занимается производством и экспортом фундука. При этом основными направлениями экспорта продукции являются Россия и страны Европы.

Н.Аббасова

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Тэги: ФУНДУК, ЭКСПОРТ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]