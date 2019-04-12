Азербайджанская Azhazelnut поставит в Латвию фундука на $250 тыс.

Азербайджанская компания «Azhazelnut» заключила контракт на экспорт фундука в Латвию, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.
"Azhazelnut заключила контракт с латвийской компанией Alisco на экспорт в Латвию фундука на сумму $250 тыс.", - отмечается в сообщении ведомства.
Контракт был заключен в рамках организованной в Ригу экспортной миссии из 23 азербайджанских компаний, осуществляющих деятельность в сферах производства вин и спиртных напитков, продовольственной и текстильной продукции, и туризма.
При этом Минэкономики не указывает объем поставок в рамках заключенного контракта.
Также в рамках миссии между азербайджанской компанией «Mars Fk» и латвийской «Auglu Serviss» достигнута первичная договоренность по экспорту в Латвию гранатовой продукции.
«Кроме того, азербайджанская компания Turizm.az договорилась с латвийскими партнерами об организации визита в Азербайджан туристической группы для расширения туристических связей», -отмечается в информации.
Как сообщалось, в 2018 году Азербайджан экспортировал очищенного лесного ореха (фундук) на $93 млн 507,25 тыс.
ООО "Azhazelnut" действует в Азербайджане с 2002 года. Компания занимается производством и экспортом фундука. При этом основными направлениями экспорта продукции являются Россия и страны Европы.
Н.Аббасова
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