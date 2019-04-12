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СНГ 12.04.2019 19:42

Президент Эстонии хотела бы на встрече с Путиным 18 апреля начать диалог с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) надеется, что ее предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путным приведет к началу диалога между двумя странами.

"Я надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет максимально открытым и будет углубляться на всех уровнях, а не только на уровне президентов", - сказала К.Кальюлайд в пятницу Эстонскому радио.

По ее словам, "есть много уровней, на которых люди Эстонии и России могут и должны общаться и решать повседневные вопросы".

"Прежде всего, это проекты, связанные с предстоящим бюджетным периодом Европейского союза. Это одна из областей, о которой мы сможем поговорить", - уточнила К.Кальюлайд.

Она добавила, что в Эстонии довольно много студентов из России, "наши люди осуществляют взаимные поездки, у многих наших людей есть родственники - у нас довольно много практических повседневных вопросов, которые мы можем обсудить".

Президент подчеркнула, что на встрече с В.Путиным она будет следовать принципам, согласованным с Европейским союзом относительно России и что ее взгляды на кризис в Украине, Крым и демократию в России "хорошо известны Москве".

В то же время она отметила, что "сегодня еще рано говорить, что изменит эта встреча, если вообще что-либо изменится".

К.Кальюлайд также сказала, что все детали ее визита в Москву еще не определены.

Президент отправится 18 апреля с рабочим визитом в Москву на открытие после реставрации исторического здания посольства Эстонии. Эстонская сторона также запросила о встрече К.Кальюлайд с В.Путиным, на что получила согласие Кремля.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]