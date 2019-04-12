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СНГ 12.04.2019 21:15

Путин пообещал поддержку работе Volkswagen в России

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в РФ и заверил, что власти продолжат поиск способов поддержки деятельности немецкой компании в России.

"Уважаемый господин Дисс, коллеги, мне очень приятно вас видеть в Москве. Мы встречались в рамках общей встречи с представителями немецкого бизнеса. Volkswagen работает у нас давно, автомобили пользуются большой популярностью в России: 12% продаж - это очень хороший показатель", - сказал Путин в начале встречи.

Он также отметил значительные инвестиции в российскую экономику.

"Почти два миллиарда инвестиций - это большой хороший вклад. Мы вам благодарны за эту работу. Насколько я помню, 200 тысяч автомобилей вы произвели в прошлом году в России, 20 тысяч примерно на экспорт пошло отсюда. Это очень хорошие показатели", - добавил президент РФ

"Я очень рад вас видеть. С удовольствием будем продолжать работу, будем искать способы поддержки вашей работы в России", - заявил В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, VOLKSWAGEN, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]