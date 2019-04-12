Путин пообещал поддержку работе Volkswagen в России

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в РФ и заверил, что власти продолжат поиск способов поддержки деятельности немецкой компании в России.

"Уважаемый господин Дисс, коллеги, мне очень приятно вас видеть в Москве. Мы встречались в рамках общей встречи с представителями немецкого бизнеса. Volkswagen работает у нас давно, автомобили пользуются большой популярностью в России: 12% продаж - это очень хороший показатель", - сказал Путин в начале встречи.

Он также отметил значительные инвестиции в российскую экономику.

"Почти два миллиарда инвестиций - это большой хороший вклад. Мы вам благодарны за эту работу. Насколько я помню, 200 тысяч автомобилей вы произвели в прошлом году в России, 20 тысяч примерно на экспорт пошло отсюда. Это очень хорошие показатели", - добавил президент РФ

"Я очень рад вас видеть. С удовольствием будем продолжать работу, будем искать способы поддержки вашей работы в России", - заявил В.Путин.