Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азеришыг» 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Диго, Долу и Шекашан Астаринского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков