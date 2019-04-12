Азеришыг получит 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Астаринского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азеришыг» 1,5 млн манатов на обеспечение электроэнергией сел Диго, Долу и Шекашан Астаринского района.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Б.Рустамбеков
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