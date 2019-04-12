Юрий Маневич назначен заместителем министра энергетики РФ

Новым заместителем министра энергетики РФ назначен Юрий Маневич.

Соответствующее распоряжение 11 апреля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ю.Маневич родился в 1972 году в Ленинграде. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов им. Н.А. Вознесенского, специальность "экономика и управление производством". В 1990-х годах работал в крупных финансово-промышленных холдингах Санкт-Петербурга, где курировал вопросы стратегического развития и взаимодействия с крупными предприятиями ЖКХ и ТЭК. В 2002-2005гг. - руководитель Инженерно-аналитического центра ОАО "Ленэнерго" (MOEX:LSNG), с 2005 года - исполняющий обязанности генерального директора ОАО "СевЗап НТЦ", с 2006 года генеральный директор ОАО "СевЗап НТЦ", с марта 2010 года возглавляет ЗАО "Роспроект". Член наблюдательного совета Некоммерческого партнерства "Инновации в электроэнергетике" (ИНВЭЛ), возглавляет рабочую группу по малой энергетике при Совете по координации развития ТЭК при полномочном представителе президента РФ в Северо-западном федеральном округе.