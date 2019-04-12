Международные команды программы «Футбол для дружбы» названы в честь исчезающих видов животных

Международная детская социальная программа ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» вновь запустила экологическую инициативу. В ее рамках 32 Международные сборные Дружбы названы в честь редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу.

Международные сборные Дружбы традиционно будут сформированы в соответствии с принципом «Футбола для дружбы»: в одной команде сыграют Юные футболисты разных национальностей, пола и физических возможностей. В этом году в Чемпионате мира по «Футболу для дружбы», который пройдет в Мадриде с 28 мая по 2 июня, примут участие сборные «Индийский Слон», «Калифорнийский Кондор», «Тасманский Дьявол», «Дальневосточный Аист», «Фосса», «Филиппинский Крокодил», «Снежный барс», «Амстердамский Альбатрос», «Шиншилла», «Красная Панда», «Яванский Ящер», «Гигантский Броненосец» и другие. Полный список названий сборных доступен на тематической странице https://myteam.footballforfriendship.com/.

Экологическая инициатива программы «Футбол для дружбы» направлена на продвижение ценностей бережного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Впервые Международные сборные Дружбы были названы в честь исчезающих и редких видов животных в 2018 году. В том же году во время финальных мероприятий в Москве (в рамках Чемпионата мира FIFA 2018 в России) для Юных участников были организованы экологичные маршруты с использованием автобусов с топливом на природном газе. К экоинициативе «Футбола для дружбы» присоединились национальные парки и заповедники по всему миру, в том числе в России, США, Непале и Великобритании. В 2019 году представители различных международных природных организаций проведут экологические уроки для Юных участников программы в рамках финальных мероприятий «Футбола для дружбы», которые пройдут с 28 мая по 02 июня в Мадриде.

«В прошлом году мы с большим удовольствием приняли приглашение Организационного комитета программы «Футбол для дружбы» провести экологический урок для ребят из 211 стран и регионов. Очень важно говорить с детьми на тему защиты природных ресурсов, объединяя Юных участников из разных стран одними ценностями. Мы надеемся, что программа «Футбол для дружбы» и её экоинициатива с каждым годом будут становиться всё масштабнее, а количество участников – увеличиваться», – отметил Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Олимпийский и Паралимпийский Комитеты, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысяч участников и приобрела свыше 4,5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, артистов, политиков.

Узнать больше о программе можно на официальном сайте и в социальных сетях:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал Youtube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальная страница на Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный website: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm