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Дальнее зарубежье 12.04.2019 20:46

Военный совет Судана будет соблюдать международные соглашения - постпред при ООН

Военный совет Судана готов сотрудничать с международным сообществом и соблюдать действующие соглашения, заявил в пятницу представитель Судана при ООН Омер Мухаммед.

"Переходный военный совет выражает готовность уважать все международные соглашения и инструменты, а также полноценно сотрудничать с международным сообществом, чтобы гарантировать стабильность и мирный переход (власти - ИФ)", - заявил он в ходе заседания в Совбезе ООН.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

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Тэги: ООН, СУДАН, ВОЕННЫЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]