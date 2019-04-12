Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

12.04.2019 20:21

ЕС может обложить новыми пошлинами товары американского экспорта на 10,2 млрд евро

Евросоюз изучает возможность введения новых пошлин на товары американского экспорта объемом 10,2 млрд евро в качестве ответных мер на действия США, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму $11,2 млрд, чтобы наказать ЕС за субсидирование авиаконцерна Airbus.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках Всемирной торговой организации длится уже 14 лет.

Еврокомиссия в пятницу представила план действий в ответ на угрозы США на рассмотрение торговых экспертов государств ЕС, сообщил источник агентства.

В мае прошлого года ВТО пришла к заключению, что авиаконцерн Airbus незаконно получил средства на создание моделей самолетов A380 и A350, что стоило определенного объема продаж его американскому конкуренту.

Финальное заключение ВТО по этому вопросу должно быть опубликовано летом 2019 года, и власти США заявили, что не станут вводить новые пошлины на европейские товары ранее этого момента.

Эскалация торгового спора между США и ЕС увеличивает риски для мировой экономики, демонстрирующей признаки ослабления в условиях торговой войны Вашингтона и Пекина.

В прошлом году ЕС ввел 25%-ные пошлины для товаров американского экспорта на общую сумму 2,8 млрд евро в год в ответ на повышение Штатами тарифов на европейскую сталь и алюминий.

Кроме того, ЕС пригрозил Вашингтону новыми пошлинами на товары объемом еще порядка 20 млрд евро в ответ на угрозу США обложить пошлинами европейские автомобили и автокомпоненты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, США, ПОШЛИНЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа США будут вводить санкции против европейцев, нарушивших санкционный режим в отношении Ирана США добиваются от Европы соблюдения американских санкций против Ирана - Помпео Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности Tesla поставила первые Model 3 в Европу

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]